Власти Польши проведут расследование по поводу возможного сговора продавцов сахара

Варшава. Власти Польши решили проверить возможность ценового сговора продавцов сахара в Польше в связи его подорожанием в магазинах почти вдвое.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующее расследование начала Администрация защиты потребителей и конкуренции (UOKiK) после обращения министра сельского хозяйства Польши Марка САВИЦКОГО.

Комментируя подорожание сахара в Польше с около трех до почти семи злотых за килограмм (1 долл. – 2,9 злот.), министр отметил, что на мировых рынках в феврале этого года сахар подешевел. По его данным, тонна сахара на Лондонской бирже 23 февраля с поставкой в мае стоила около 700 долларов, а с поставкой в августе – 680 долларов, что на 6% и 9% соответственно меньше, чем на 9 февраля.

В то же время, по данным Главного управления статистики Польши, в прошлом месяце сахар в стране подорожал почти на 10%.

М.САВИЦКИЙ, которого цитируют польские медиа, сообщил, что жители Польши ежегодно потребляют около 1,6 млн. тонн сахара, 15% которого импортируется. Он отметил, что имеющихся в Польше запасов полностью хватает для удовлетворения спроса.

Глава польского правительства Дональд ТУСК, комментируя ситуацию, заверил, что власти сделают все возможное, чтобы прекратить спекуляции. “Шутки закончились. Будем изыскивать все доступные методы, чтобы там, где это возможно, цены не были следствием такой вульгарной и беспардонной спекуляции”, – сказал он.

В то же время пресс-секретарь UOKiK Малгожата ЧЕЛОХ отметила, что администрация сможет применить санкции против продавцов лишь при условии, если будут обнаружены доказательства ценового сговора.

“Мы не администрация по ценам. В рыночной экономике игра спроса и предложения определяет цену, и в эти отношения не может вмешиваться администрация”, – отметила она.

По данным польских медиа, в соседней с Польшей Германии килограмм сахара стоит 2,6 злотого, тогда как средняя цена в польских магазинах в середине марта была 4 злот./кг.

Некоторые магазины даже ввели ограничения на продажу сахара: не более 10 кг за одну покупку, а в Интернете появились продавцы оптовых партий сахара, которые привозят его из Германии и Великобритании.Німеччини та Великобританії.