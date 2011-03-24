В Тернополе откроют 17 магазинов, в которых будут торговать только производители

В Тернополе для удешевления продуктов питания откроют 17 магазинов, в которых будут торговать только производители из районов области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель областной государственной администрации Валентин ХОПТЯН.

«Каждый из магазинов будет представлять отдельный район области (всего в Тернопольской области 17 районов – УНИАН), эти магазины будут действовать на постоянной основе и продукцию в них можно будет приобрести по ценам производителя», - сказал В.ХОПТЯН.

Он сообщил, что во время встречи с городским председателем Тернополя Сергеем НАДАЛОМ уже обсудил вопрос выделения 17 площадок под строительство таких объектов.

«Эти магазины будут иметь современный вид. Над их проектированием сейчас работают специалисты управления архитектуры и градостроительства», - сообщил В.ХОПТЯН.

С.НАДАЛ подтвердил готовность города предоставить участки для таких магазинов. При этом мэр отметил, что выделению земле будет предшествовать конкурс и рассмотрение этого вопроса на сессии. С.НАДАЛ также сообщил, что пока ни один из районов по поводу выделения участка под строительство магазина в мэрию не обращался.