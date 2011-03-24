Предприятия Черниговской обл. с начала года не производили гречку

С начала года перерабатывающие предприятия Черниговской области не производили гречневую крупу, так же нет ее остатков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании коллегии облгосадминистрации сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития ОГА Анатолий МАКСАК.

По его информации, в 2010 году гречневую крупу в регионе производили только два предприятия.

"Производство практически отсутствует, поскольку на местных перерабатывающих предприятиях нет высокотехнологичного оборудования для производства гречневой крупы", - сказал А.МАКСАК, уточнив, что почти на 100% Черниговская область использует завозную гречневую крупу из Сумской, Харьковской и Киевской областей.

В прошлом году на одного жителя области произведено 6,5 кг зерна, а в пересчете без учета гречихи на семена - 3,5 кг, что почти в два раза больше физиологических норм потребления этого продукта. Однако в этом году в Черниговской области планируют расширить посевные площади под гречихой на 20%, или на 3,4 тыс. га.

По данным Госинспекции по контролю за ценами, по состоянию на 10 марта т.г. средний уровень розничных цен на крупу гречневую на предприятиях торговли Черниговской области составлял 15 грн./кг (по Украине – 14,62 грн.).