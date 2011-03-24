Ривненская ОГА переформатирует структуру сельского хозяйства области

Ривненская облгосадминистрация планирует переформатировать структуру сельскохозяйственного производства области с тем, чтобы не мене 40% его приходилось на крупные предприятия и фермерские хозяйства, а остальные 60% - на население, индивидуальных производителей.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом рассказал на пресс-конференции первый заместитель главы облгосадминистрации Анатолий ЮХИМЕНКО.

По его словам, таким образом, структура сельхозпроизводства будет доведена до оптимального показателя.

Руководителей области беспокоит, в частности, тот факт, что в настоящее время на Ривненщине в сельхозпредприятиях производят всего 23% продукции, в то время как население - 77%. Поэтому в области разработан план усиления агропредприятий.

Прежде всего планируется повысить финансовую заинтересованность этих предприятий в увеличении производства. Уже в 2011 году будут выдавать финансовую помощь для фермеров, которые развивают животноводство. Кроме того, фермерам предлагается увеличить площади под овощными культурами в обмен на бесплатное хранение их продукции в специальных помещениях.

Руководителям районов рекомендуют всячески поддерживать фермерские хозяйства из местных бюджетов. А для удобства крестьян почти в каждом селе создают агромагазины.