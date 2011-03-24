"Астарта" взяла 8,6 млн. евро кредита у немецкого банка

Агропромышленный холдинг «Астарта» (ASTARTA Holding N.V.) привлек 8,6 млн. евро кредита в долларовом эквиваленте на покупку сельскохозяйственной техники у поставщиков из Евросоюза.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, кредит предоставил немецкий Landesbank Baden-Wurttemberg на 7 лет.

Кредит оформлен на компанию Ancor Investments Ltd.

Согласно сообщению, оплату кредита, обеспечением которого будет закупаемая техника, будет гарантировать компания Euler Hermes.

Информации о других условий сделки, а также более подробной информации о технике, которая будет закуплена, компания не предоставила.

Как сообщал УНИАН, Astarta в конце февраля сообщила об увеличении в прошлом году прибыли на 69% - до 960 млн. грн., и дохода на 59% - до 2,154 млрд. грн.

Справка УНИАН. ASTARTA Holding N.V. является публичной компанией, акции холдинга с августа 2006 года котируются на Варшавской фондовой бирже. Капитализация компании на 24 марта т.г. составляла около 700 млн. долл.

37% акций компании принадлежит генеральному директору Виктору ИВАНЧИКУ, 26% - главе совета директоров Андрею КОРОТКОВУ, 37% акций находятся в свободном обороте.