Минэкономразвития и торговые сети подпишут меморандум о взаимопонимании

На следующей неделе будет подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и ключевыми торговыми сетями, в котором будут отражены договоренности и учтены предложения торговых сетей.

Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, которое размещено на правительственном портале.

В частности, сообщается, что по поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ провел совещание с представителями торговых сетей о соблюдении сроков расчетов за социально значимые товары.

На совещании отмечалось, что правительство принимает меры для недопущения необоснованного роста цен на продовольственные товары. В то же время розничные торговые сети нарушают сроки расчетов за поставленные товары, навязывают неприемлемые условия сотрудничества, существует большая дебиторская задолженность, которая в свою очередь приводит к подорожанию товаров. В частности, существуют факты расчетов торговыми сетями за хлебобулочные изделия до 65 дней.

Как отметил В.КОПЫЛОВ, для урегулирования вопроса осуществления расчетов субъектов торговой деятельности с поставщиками хлеба и других социально значимых товаров необходимо установить срок не более 10 дней. «Нужно выйти на то, чтобы расчеты были не более 10 дней по этой группе товаров. Я хотел бы, чтобы у нас существовал принцип строгости, но справедливости... Нам необходимы единые правила торговли», - сказал он.

Эта идея была поддержана и представителями торговых сетей.

Первый заместитель министра отметил, что сегодня такой срок расчетов является обоснованным, поскольку снизились процентные ставки кредитов банков (16-18% в текущем году против 28-30% в 2010 году). «Тенденция по сокращению процентной ставки кредитов продолжается, и прогнозируется, уже в ближайшее время она снизится до 12-14%», - сказал он.