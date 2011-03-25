ЗАО «Сармат» переименовано в ЧАО «Миллер Брендз Украина»

В Донецке закрытое акционерное общество «Сармат» переименовано в частное акционерное общество «Миллер Брендз Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции в Донецке сообщил генеральный директор предприятия Игорь ТИХОНОВ.

По его словам, в марте 2011 года завершился процесс интеграции ЗАО «Сармат» в структуру одного из лидеров мирового рынка пивоварения - компании SABMiller plc.

За время, прошедшее с момента приобретения украинской компании международным пивным гигантом в июле 2008 года, на донецком предприятии была осуществлена комплексная модернизация производственных мощностей и внедрены корпоративные схемы управления и организации бизнеса. Свидетельством успешного окончания реорганизационных процессов стало присвоение компании нового названия - «Миллер Брендз Украина».

И. ТИХОНОВ отметил, что ЧАО «Миллер Брендз Украина» сегодня входит в четверку лидеров национального пивного рынка, с особенно сильными позициями в Восточном регионе страны. По его словам, что на донецком предприятии намерены активно развивать портфель брендов компании в сторону его дальнейшей премиумизации.

Гендиректор сообщил, что на донецком пивзаводе было налажено производство ряда лицензионных брендов: Velkopopovick Kozel, «Золотая бочка», Amsterdam Mariner.

Справка УНИАН. ЧАО «Миллер Брендз Украина» (до 2011 г. ЗАО «Сармат»; до 2001 г. ЗАО СП "Донецкий пивоваренный завод") - пивоваренная компания, производственные мощности которой расположены в г. Донецке. С июля 2008 г. – дочернее предприятие группы SABMiller plc, которая приобрела 99,84% акций ЗАО «Сармат». Среди брендов, продвигаемых компанией в Украине, присутствуют как локальные (линейка «Сармат»), так и известные международные бренды: Miller Genuine Draft (импортируется), «Золотая Бочка» (российский премиум-бренд: производится в Донецке по лицензии), Velkopopovick Kozel (чешский премиум-бренд: производится в Донецке по лицензии), Amsterdam Mariner (голландский бренд, производится в Донецке по лицензии).

ЧАО «Миллер Брендз Украина» является частью международной компании SABMiller plc.

SABMiller plc - одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний (№2). Компания владеет полутораста предприятиями в 75 странах мира, которые производят свыше 210 млн. гектолитров пива в год. Шесть брендов группы SABMiller входят в топ-50 мировых брендов, среди них Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft, Grolsch и другие. SABMiller plc имеет листинг на фондовых биржах Лондона и Йоханнесбурга.