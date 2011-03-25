Разбираться с причинами гибели рыбы на Кременчугском водохранилище будет ГПУ - Злочевский

Киев. 25 марта. УНИАН. Разбираться с причинами гибели рыбы на Кременчугском водохранилище будет Генеральная прокуратура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Он отметил, что по просьбе Минэкологии все документы по этому делу переданы из Полтавской областной в Генеральную прокуратуру.

«Теперь никакая ни местная власть, ни какие-то местные князьки не сумеют на кого-то надавить. И мы узнаем правду», - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Он подчеркнул, что результаты расследования могут быть уже через неделю. «Я прошу еще одну неделю, и мы с вами получим жесткие факты и конкретные решения», - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов обвинило Государственное агентство рыбного хозяйства в массовой гибели рыбы на Кременчугском водохранилище.

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Василий СТАШУК отметил, что ранее был совершен аварийный сброс воды из этого водохранилища по решению межведомственной комиссии, в состав которой входит в том числе и Госагентство рыбного хозяйства.

В то же время первый вице-мэр Кременчуга Андрей ПОГРЕБНОЙ 17 марта заявил, что в Кременчугском водохранилище не наблюдается массового замора рыбы.

Он считает, что ажиотаж вокруг этого вопроса раздули телеканалы.

Напомним, согласно сообщениям СМИ, в марте на Кременчугском водохранилище подо льдом задохнулись около 16 млн. мальков.