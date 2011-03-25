В Житомирской области озимые зерновые подпитаны на 44,0 тыс. га

В Житомирской области озимые зерновые культуры подпитанные на площади 44,0 тыс. га - на 36% .

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что по данным управления, в регионе с каждым днем увеличиваются темпы работ аграриев на весеннем поле.

По состоянию на 23 марта этого года по области озимые зерновые культуры подпитанные на площади , которая на 38 тыс. га больше соответствующего периода прошлого года.

Завершено эти работы в сельскохозяйственных предприятиях Ружинского района, 78% площадей под озимыми зерновыми подкормлено в Бердичевском, 68% - в Андрушевском и Брусиловском, 58% - в Попельнянском районах.

По результатам обследования 92% площадей озимых зерновых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии (в прошлом году было на эту дату - 89% ).

Сельскохозяйственные предприятия области также обеспечены семенами яровых зерновых культур на 103%, из них на 96%- семенами высоких репродукций.

По прогнозным показателям посевная площадь под урожай 2011 года по сельскохозяйственным предприятиям Житомирщины составит более 310,0 тыс. га. В частности, яровой пшеницы ожидается посеять около 30,0 тыс. га (на 9,0 тыс. га больше 2010 года). Предусматривается расширить площадь посева яровых зерновых и зернобобовых культур на 5,0 тыс. га, гречихи - на 8,5 тыс. га, кукурузы на зерно - на 9,0 тыс. га, сахарной свеклы почти на 5,0 тыс. га.