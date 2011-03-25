Объем реализации зерна в Крыму вырос на 73%

В январе-феврале 2011 г. сельскохозяйственными предприятиями Крыма (кроме малых) реализовано по всем направлениям 53,3 тыс. тонн зерновых культур, что на 73,0% больше по сравнению с январем-февралем 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе объем реализации пшеницы составил 31,8 тыс. тонн (в 2,1 раза больше), ячменя – 3,16 тыс. тонн (на 65,5% меньше), кукурузы – 8,5 тыс. тонн (в 14,4 раза больше).

В январе-феврале 2010 г. средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали товаропроизводителям предприятия, занимающиеся хранением и переработкой зерна, составила 1638,2 грн. за 1 тонну, в том числе на пшеницу – 1563,9 грн. за 1 тонну (в январе-феврале 2010 г. соответственно 1102,3 грн. и 1060,4 грн. за 1 тонну).

Средняя цена реализации зерновых культур сельхозпредприятиями в январе-феврале 2011 г. сложилась на уровне 1629,3 грн. за тонну, что на 32,5% больше, чем в январе-феврале 2010 г. В том числе средняя цена реализации пшеницы составила 1397,0 грн. за 1 тонну, или на 39,9% больше, чем в январе-феврале 2010 г.