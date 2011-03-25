Черногория заинтересована в импорте украинской муки

Посольство Украины в Черногории обратилось к заинтересованным украинским предприятиям по поводу возможной поставки муки в Черногорию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета предпринимателей при Кабинете министров, в сообщении посольства отмечается, что Черногория является зависимой от импорта продуктов, а именно муки, из Сербии. В последние годы импорт зерновых и пшеницы в страну составлял 80-100 тыс. тонн общей стоимостью до 40 млн. евро. 90% всего объема приходилось на поставщиков из Сербии.

Однако несколько дней назад сербское правительство одобрило решение о запрете экспорта муки, в том числе в Черногорию, которая является одним из главных потребителей этой продукции.

Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства Черногории, страна имеет приблизительно 2-3 недельный запас муки.

Напомним, на сегодня поставки зерна из Украины по межгосударственным контрактам совершаются вне квот, введенных на экспорт зерна.