Кабмин предложит парламенту ввести экспортные пошлины на зерно вместо квот - источник

Кабинет министров Украины намерен предложить Верховной Раде ввести экспортные пошлины на зерно вместо квотирования экспорта.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В частности, сообщил собеседник агентства, соответствующий законопроект, разработанный Министерством финансов, был одобрен на заседании правительства 21 марта.

Документом предлагается ввести экспортные пошлины на: пшеницу, смесь пшеницы и ржи, полбу – 9%, ячмень – 14%, кукурузу – 12%.

Вместе с этим, 23 марта на заседании Кабинета министров, отметил источник, было принято решение еще раз проанализировать возможные негативные последствия от введения экспортных пошлин.

Как сообщал УНИАН, 11 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что правительство Украины продолжает изучать вопрос о целесообразности продления действия квот на экспорт зерна.

При этом он отметил, что также изучается вопрос о целесообразности замены квотирования экспорта введением экспортных пошлин.

Справка УНИАН. 4 октября 2010 года Кабинет министров установил до конца года квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн., гречки - 1 тыс. тонн.

8 декабря 2010 г. режим квотирования был продлен до конца марта 2011 года, а размер квот увеличен на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 января 2011 года Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы.

22 февраля он сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия планирует дать окончательный ответ по поводу ситуации с квотированием зерна в первой декаде марта после того, как будет завершен анализ остатков зерна в Украине.

Зернотрейдеры Евросоюза и США выражают обеспокоенность в связи с вмешательством государства в работу зернорынка, введением квот и непрозрачным их распределением.