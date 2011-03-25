В Кировоградской области рыночные продажи сельхозпродуктов увеличились на 48%

В январе-феврале 2011 года продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Кировоградской области выросли на 47,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цены снизились на 0,3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Продукты животного происхождения подешевели на 4,5%, их продажи увеличились на 60,2%.

Продажи продуктов растениеводства увеличились на 20,3% при росте цен на 22%.

В январе-феврале 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на рынках области подешевели мясопродукты – на 7,9% (сало свиное – на 42,5%, свинина – на 8,9%), яйца – на 0,3%.

В то же время, в январе-феврале 2011 года на рынках области подорожали хлебные изделия - на 46%, крупяные – на 56,7%, картофель – на 23,3%, овощи – на 21,1% (в том числе капуста – на 37,6%, чеснок – на 47,4%, лук – на 16,6%). Фрукты и ягоды подорожали на 27,6%, сахар – на 2,5%, подсолнечное масло – на 34,1%, молочные продукты - на 31,3%.