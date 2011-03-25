Госземагентство предлагает ограничить продажу сельхозземли 0,9-2,1 тыс. га в одни руки

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает ограничить продажу участков сельскохозяйственного назначения размером 0,9-2,1 тыс. гектаров на одного человека.

Об этом говорится в доработанной редакции законопроекта «О рынке земель», текст которого размещен на сайте ведомства.

Согласно документу, земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной или коммунальной собственности для ведения товарного сельскохозяйственного производства могут продаваться гражданам Украина в размерах, не превышающих предельную максимальную общую площадь земельных участков в частной собственности одного человека для ведения товарного сельхозпроизводства в соответственном природно-сельскохозяйственном регионе.

Предлагается установить максимальную общую площадь земельных участков в частной собственности одного человека для ведения товарного сельскохозяйственного производства в Полесье – в размере 1,5 тыс. га, в лесостепи – 1750 га, в степи (засушливая, сухая) – 2,1 тыс. га, в карпатской горной области – 900 га, в крымской горной области – 1,1 тыс. га.

Законопроектом предусматривается запретить государственную регистрацию вещных прав на недвижимое имущество, если она приведет к превышению предельной максимальной общей площади земельных участков в частной собственности одного человека (кроме унаследования земельных участков).

Как сообщал УНИАН, ранее планировать ввести ограничения на приобретение земли в одни руки в размере от 300-400 га до 2-3 тыс. га в зависимости от агроклиматической зоны.