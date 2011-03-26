Госземагентство предлагает предоставить право на покупку сельхозземель только украинцам со спецобразованием

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает предоставить право на покупку сельскохозяйственных земель только гражданам Украины, которые имеют сельскохозяйственное образование или занимаются ведением товарного сельскохозяйственного производства.

Об этом говорится в доработанной редакции законопроекта «О рынке земель», размещенной на сайте ведомства.

Согласно документу, право на покупку сельхозземель также будет иметь государство в лице государственного специализированного учреждения или территориальные общины в лице соответствующих органов местного самоуправления.

В законопроекте отмечается, что иностранные граждане не могут приобретать в собственность сельхозземли по гражданско-правовым соглашениям. При этом иностранные граждане, которые после вступления в силу данного закона приобрели право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, обязаны провести их отчуждение на протяжении года от даты приобретения.

Кроме того, юридические лица, которые имеют в собственности земельные участки сельскохозяйственного назначения и приобрели статус иностранного лица путем увеличения в их уставном капитале доли иностранных лиц, обязаны провести отчуждение участка на протяжении года от даты приобретения иностранным лицом доли в уставном капитале, в результате чего доля иностранных лиц превысила 10% уставного капитала.

В законопроекте определяется, что право собственности на землю, которая не была отчуждена в установленный срок, принудительно прекращается на основании решения суда по иску центрального органа исполнительной власти по вопросам аграрной политики. Такие земли переходят в собственность государственного специализированного учреждения.

Как сообщал УНИАН, в предыдущей редакции законопроекта «О рынке земель» право на приобретение земель сельскохозяйственного назначения предоставлялось только гражданам Украины и государству в лице специализированного учреждения или органов местного самоуправления.