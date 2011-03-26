В Украине завтра сохранится неблагоприятная погода

Завтра, 27 марта, на территории Украины сохранится неблагоприятная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в северной части Украины ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков.

На остальной территории облачно с прояснениями. Снег с дождем (в южной части днем дождь), лишь ночью в Крыму без осадков.

Ночью на дорогах северных, восточных, западных и центральных областей местами гололедица. Ветер северо-восточный, в южной части - юго-западный, 5-10м/с, в южных областях и в Крыму местами порывы 15-20м/с.

Температура ночью 2-7°мороза, в южных областях около 0°, днем 1-6° тепла; в Закарпатье, в Крыму и на юге Одесской области ночью 1-5° тепла, днем 6-11°, в Крыму до 14° тепла.

В Киеве и Киевской области ночью местами небольшой снег, на дорогах гололедица, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 2-7° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.