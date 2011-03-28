Россия завершила инспекцию украинских рыбоперерабатывающих предприятий

Специалисты Россельхознадзора завершили инспекцию девяти украинских рыбоперерабатывающих предприятий на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Российской Федерации с целью предоставления права экспорта продукции в страны Таможенного союза. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины. Инспекция началась 14 марта т.г. Были проинспектированы ООО "Торговый Дом "Фаворит" (АР Крым), ООО НПП "Восток" (АР Крым), ООО "Винницкий завод упаковочных изделий "ВИНТАР" (Винницкая обл.), ООО "Море-2007" (Днепропетровская обл.), ПП "Руметаль" (Днепропетровская обл.), ПАО "Производственное объединение "Одесский консервный завод" (Одесская обл.), ОАО "Очаковский рыбоконсервный комбинат" (Николаевская обл.), ООО "Финвал-2006" (Черкасская обл.) и ООО "Альфа-этекс" (Черкасская обл.).

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