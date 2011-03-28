"Астарта" планирует увеличить площадь посевов на 26%

Агропромышленный холдинг "Астарта-Киев" планирует увеличить площадь посевов на 26% по сравнению с прошлым годом - до более чем 160 тыс. га, в том числе свыше 45 ты. га сахарной свеклы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, проводится контрактация сахарной свеклы на площади около 14 тыс. га в зоне свеклосеяния сахарных заводов.

Отмечается, что производственные подразделения "Астарта-Киев" полностью готовы к посевной кампании, которая начнется в последней декаде марта - начале апреля. В частности, в необходимом объеме приобретены и доставлены в хозяйства семена основных культур, минеральные удобрения, а также созданы необходимы запасы горюче-смазочных материалов. Существенно обновлен парк сельскохозяйственных машин: для нового производственного сезона закуплено 86 тракторов и 23 комбайна, а также 338 единиц сельскохозяйственных агрегатов.

Специалисты холдинга отмечают, что озимые на площади около 45 тыс. га перезимовали хорошо и находятся в отличном состоянии. Таким образом, общая площадь посевов холдинга в этом году составит свыше 205 тыс. га.

Справка УНИАН. "Астарта-Киев" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО "Полтавазернопродукт", ООО АФ "им. Довженко" и ООО "Добробут "; один в Винницкой области - ООО «Хмельницкое» и один в Хмельницкой области - ООО "Волочиск-Агро".