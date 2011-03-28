В Винницкой области началась посевная

В Винницкой области начался комплекс весенне-полевых работ.

Об этом УНИАН сообщило управление по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации.

По словам начальника главного управления агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации Анатолия ПАВЛИЧЕНКО, подготовка к проведению весенне-полевых работ в области в 2011 году по сравнению с прошлым годом улучшилась. Этому также способствовала климатическая ситуация и улучшение финансовых возможностей аграриев.

Посевная кампания уже начата в 7 из 27 районов.

По состоянию на конец марта 2011 года ситуация на полях стабильная. Озимые зерновые колосовые находятся в хорошем состоянии, слабых и изреженных посевов всего 10,4 га (2,5%).

Подкормлено озимых культур и многолетних трав на данный момент 93%.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области яровыми зерновыми в 2011 году планируется засеять 442 тыс. га (на 18 тыс. га больше, чем в 2010 году), технических культур будет посеяно на 23 тыс. га больше и кормовых культур почти на 19 тыс. га больше. По этим трем группам культур в области будет на 62 тыс. га посеяно больше, чем в прошлом году. В Винницкой области общая посевная площадь в 2011 году составит 1 млн. 588 тыс. 600 га.

На территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.