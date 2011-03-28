Пиво подорожает на 12-15% – участник рынка

В ближайшее время цена пива на торговых прилавках вырастет как минимум на 12-15%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил генеральный директор пивоваренной компании «Миллер Брендз Украина» (Донецк) Игорь ТИХОНОВ 25 марта т.г. на пресс-конференции в Донецке.

По его данным, что с января текущего года производители солода в Украине повысили цену на свою продукцию на 50%.

«Из-за очень жаркого лета с солодом в Украине в прошлом году был неурожай, и его производители задрали цену на 50%, поэтому удорожания нашей продукции не избежать, – объяснил И.ТИХОНОВ и добавил: – Увеличение на 50% цены на солод приводит к повышению цены на пиво на полке на 12-15%».

Кроме того, гендиректор предприятия отметил, что составляющими себестоимости производства пива также являются затраты на тару, бензин, воду, электроэнергию и т.д., а в настоящее время в Украине уже растут цены или ожидается их повышение почти на эти все компоненты стоимости пива.

«Нефть, продукты нефтехимии дорожают, поэтому и ПЭТ-бутылка дорожает. Стекло дорожает из-за энергетики. Хотя внятного объяснения у производителей нет, почему растет стоимость стекла. Здесь есть элементы монополизма, есть крупные поставщики, которые просто диктуют цены…. Бензин – я вообще не говорю... », – сказал И.ТИХОНОВ. Поэтому, подчеркнул он, «прогноз рынка на следующий год строить сложно».

Также гендиректор пивзавода отметил, что предприятие несет на себе это бремя роста цен и находится в условиях очень жесткой конкуренции. «Была бы наша воля – мы подняли бы цену на пиво на 20-25%, но, к сожалению, не можем», – сказал И.ТИХОНОВ.

Справка УНИАН. ЧАО «Миллер Брендз Украина» (до 2011 г. – ЗАО «Сармат»; до 2001 г. – ЗАО СП «Донецкий пивоваренный завод) – пивоваренная компания, производственные мощности которой расположены в Донецке. С июля 2008 г. – дочернее предприятие группы SABMiller plc, которая приобрела 99,84% акций ЗАО «Сармат».

Среди брендов, продвигаемых компанией в Украине, имеются как локальные (линейка «Сармат»), так и известные международные бренды: Miller Genuine Draft (импортируется), «Золотая Бочка» (российский премиум-бренд, производится в Донецке по лицензии), Velkopopovicky Kozel (чешский премиум-бренд, производится в Донецке по лицензии), Amsterdam Mariner (голландский бренд, производится в Донецке по лицензии).

Вся продукция ЧАО «Миллер Брендз Украина» сертифицирована в соответствии с госстандартами Украины, имеет сертификат соответствия УкрСЕПРО, лаборатория предприятия аттестована Донецким региональным центром стандартизации, метрологии и сертификации.

Качество продукции ЧАО «Миллер Брендз Украина» гарантируется системой пивных стандартов SABMiller, а также сертификатом ISO 22000:2005.

ЧАО «Миллер Брендз Украина» является частью международной компании SABMiller plc.

SABMiller plc – одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний (№2), представленная на всех шести континентах. Компания владеет 150 предприятиями в 75 странах мира, которые производят свыше 210 млн. гектолитров пива в год. Шесть брендов группы SABMiller входят в топ-50 мировых брендов, среди них Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft, Grolsch и другие.

SABMiller plc имеет листинг на фондовых биржах Лондона и Йоханнесбурга.