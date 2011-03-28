SABMiller за 2,5 года вложила в техперевооружение Донецкого пивзавода 20 млн. долл.

Компания SABMiller plc за последние 2,5 года (с июля 2008 года) вложила в техническое перевооружение Донецкого пивзавода (теперь ЧАО «Миллер Брендз Украина») 20 млн. долл., а в 2011 году планирует направить на эти же цели 7 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Миллер Брендз Украина» Игорь ТИХОНОВ 25 марта на пресс-конференции в Донецке.

По его словам, за 2,5 года, прошедшие с момента покупки донецкого завода компанией SABMiller plc, на предприятии была проведена комплексная модернизация производственных мощностей. В частности, установлено новейшее высокотехнологичное оборудование, внедрена первая фаза уникальной системы водоподготовки, введена в эксплуатацию современная система микробиологической стабилизации пива.

«В частности, поскольку водопроводные трубы завода связаны с городом, городские трубы пришлось менять, так как они не соответствовали необходимым характеристикам», – отметил И.ТИХОНОВ, добавив, что были также заменены все старые измерительные приборы – трансформаторы, монометры и т.д.

Гендиректор сообщил, что в 2011 году планируется продолжить техническую модернизацию предприятия, выделив на эти цели 7 млн. долл. По словам И.ТИХОНОВА, эти деньги пойдут на изготовление второй фазы установки водоподготовки, монтаж оборудования, модернизацию аммиачных компрессорных, запуск новых упаковочных линий и другое.

Справка УНИАН. ЧАО «Миллер Брендз Украина» (до 2011 г. – ЗАО «Сармат»; до 2001 г. – ЗАО СП «Донецкий пивоваренный завод) – пивоваренная компания, производственные мощности которой расположены в Донецке. С июля 2008 г. – дочернее предприятие группы SABMiller plc, которая приобрела 99,84% акций ЗАО «Сармат».

Среди брендов, продвигаемых компанией в Украине, имеются как локальные (линейка «Сармат»), так и известные международные бренды: Miller Genuine Draft (импортируется), «Золотая Бочка» (российский премиум-бренд, производится в Донецке по лицензии), Velkopopovicky Kozel (чешский премиум-бренд, производится в Донецке по лицензии), Amsterdam Mariner (голландский бренд, производится в Донецке по лицензии).

Вся продукция ЧАО «Миллер Брендз Украина» сертифицирована в соответствии с госстандартами Украины, имеет сертификат соответствия УкрСЕПРО, лаборатория предприятия аттестована Донецким региональным центром стандартизации, метрологии и сертификации.

Качество продукции ЧАО «Миллер Брендз Украина» гарантируется системой пивных стандартов SABMiller, а также сертификатом ISO 22000:2005.

ЧАО «Миллер Брендз Украина» является частью международной компании SABMiller plc.

SABMiller plc – одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний (№2), представленная на всех шести континентах. Компания владеет 150 предприятиями в 75 странах мира, которые производят свыше 210 млн. гектолитров пива в год. Шесть брендов группы SABMiller входят в топ-50 мировых брендов, среди них Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft, Grolsch и другие.

SABMiller plc имеет листинг на фондовых биржах Лондона и Йоханнесбурга.