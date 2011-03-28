"Таврия" в 2010 году увеличила производство коньяка на 15%

ОАО "Агропромышленная фирма "Таврия" (Новая Каховка) в 2010 году увеличило производство коньяков на 15,1%, или 78,1 тыс. дал, по сравнению с 2009 годом – до 595,6 тыс. дал.

Об этом сказано в годовом отчёте об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, в прошлом году предприятие сократило выпуск спиртов коньячных на 34,5% – до 55,1 тыс. дал. На выдержку заложено 536,9 тыс. дал спиртов.

В 2010 году компания реализовала 594,4 тыс. дал коньяков, что на 8,9% (9,3 тыс. дал) больше, чем в 2009 году. В том числе на экспорт отправлено 41,2 тыс. дал коньяка, что почти на 40% (26,9 тыс. далл) меньше показателя 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО "АПФ "Таврия" (Новая Каховка, Херсонская обл.) создано в феврале 1998 года на базе совхоза-завода "Таврия". Предприятие занимается первичным виноделием с возможностью переработки 20 тыс. тонн винограда; вторичным виноделием с объёмом выпуска вин в бутылочном разливе до 600 тыс. дал; коньячным производством с изготовлением коньячных спиртов до 500 тыс. дал и выпуском коньяков 200 тыс. дал ежегодно; производством крепких напитков до 150 тыс. дал.

Уставный капитал компании составляет 20 млн. 320,7 тыс. грн.

По 18,7201% акций АПФ "Таврия" принадлежат трем днепропетровским компаниям – ООО "Булат Ко", ООО "Зоряний св т" и ООО "Андросвит".