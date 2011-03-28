КГГА предложит Киевсовету отложить запрет продажи алкоголя и табака в МАФах

Киевская городская государственная администрация предложит Киевсовету отложить введение в действие решения о запрете продажи алкогольных и табачных изделий в торговых площадях менее 40 кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам председатель КГГА Александр ПОПОВ.

По его словам, с этим решением сложная ситуация по его выполнению, поскольку оно вступает в противоречие с действующим законодательством и вызывает протесты предпринимателей. А.ПОПОВ обратил внимание на то, что уже прошли акции протеста торгующих в МАФах, а также есть обращение общественных организаций национального уровня относительно того, что это решение Киевсовета нужно корректировать.

По словам руководителя КГГА, эта корректировка может касаться как сроков введения в действие документа, так и подходов к реализации упомянутой продукции.

Отдельно А.ПОПОВ остановился на несоответствии решения Киевсовета действующему законодательству. «Например, согласно законодательству, нельзя торговать алкогольными напитками в торговых объектах, которые меньше 20 кв. м, а в решении сессии – менее 40 кв. м. То есть, оно вступает в противоречие с действующим законодательством, и это нужно доработать. Мы не можем сейчас принять такие санкции и убрать, например, какой-то киоск, а завтра будем в суде отвечать, что нарушили законодательство», - отметил он.

Учитывая это, по словам А.ПОПОВА, депутатам Киевсовета будет предложено внести изменения в принятое решение. «Поэтому будет дискуссия еще с городским советом. Мое предложение – отсрочить пока выполнение этого решения хотя бы на несколько месяцев, чтобы доработать его и подготовить в таком варианте, который не будет вызывать конфликтных ситуаций и будет отвечать закону», - сказал А.ПОПОВ.