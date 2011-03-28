Nemiroff начал экспорт водки в 6 новых стран

Украинская водочная компания Nemiroff начала экспорт водки в Австралию, Новую Зеландию, Сирию, Финляндию, Японию и Швейцарию, таким образом, расширив поставки продукции в 72 страны.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Nemiroff.

"В этом году продукция Nemiroff появилась на полках магазинов в Австралии, Новой Зеландии, Сирии, Финляндии, Японии и Швейцарии", - говорится в сообщении.

По данным компании, в 2010 увеличился объем продаж напитков на рынках стран СНГ - на 29%, Европы, Азии, США и других - на 49%.

Реализация продукции компании в международной сети магазинов беспошлинной торговли duty free в 2010 году выросла на 82%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2010 года Nemiroff Холдинг увеличил объем продаж продукции на 13,6%, или на 56,8 млн. долл. США, по сравнению с показателями 2009 года - до 473,6 млн. долл. США.

Справка УНИАН. Nemiroff Холдинг - один из крупнейших мировых производителей алкоголя. Производственные мощности компании: 2 ликероводочных завода расположены в городе Немиров (Винницкая обл., Украина). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликероводочный завод «Ярославский» (входит во ФГУП «Росспиртпром»). В октябре 2010 года международный бренд Nemiroff начал розлив продукции в Республике Беларусь на мощностях Республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл» (входит в структуру концерна «Белгоспищепром»).

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemіroff насчитывает 26 позиций. Основные торговые марки – «Украинская медовая с перцем», Nemiroff «Оригинальный», «Украинская березовая особая», Nemiroff Premium и Nemiroff LEX.