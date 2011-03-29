Украина намерена заменить квотирование экспорта зерна тарифным регулированием
Украина намерена заменить меры нетарифного регулирования рынка зерна (квотирование экспорта) мерами тарифного регулирования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сегодня в рамках выступления на украинском саммите: "Могут ли настоящие реформы быть реализованными в жизни?".
«31 марта заканчивается действие квот на экспорт зерна и Президент потребовал подготовить соответствующий акт, в соответствии с которым, если потребуется ограничение, то это будут не квоты, а таможенные меры», - сказала И.АКИМОВА.
Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 4 октября 2010 года установил до конца года квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн., гречки - 1 тыс. тонн.
8 декабря 2010 г. режим квотирования был продлен до конца марта 2011 года, а размер квот увеличен на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.
26 января 2011 года министр агрополитики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы.
22 февраля он сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия планирует дать окончательный ответ по поводу ситуации с квотированием зерна в первой декаде марта после того, как будет завершен анализ остатков зерна в Украине.
Зернотрейдеры Евросоюза и США выражают обеспокоенность в связи с вмешательством государства в работу зернорынка, введением квот и непрозрачным их распределением.