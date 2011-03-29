Аграрии Днепропетровской области начали сев яровых культур

Аграрии Днепропетровской области 28 марта начали сев яровых культур на площади 1,192 млн. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александр ЛЮБОВИЧ сегодня во время совещания по вопросам подготовки к весенне-полевым работам.

По его словам, планируется засеять 290 тыс. га яровым ячменем, 269 тыс. га - кукурузой на зерно, 10 тыс. га - просом, 14,5 тыс. га - зернобобовыми культурами и 509,4 тыс. га - техническими культурами.

Площади под посевами зерновых культур в этом году будут увеличены с 51% до 56% от общего количества посевных площадей, а посевы подсолнечника сокращены с 26% до 20%. Также во время весенней посевной кампании планируется посеять гречиху на площади 2 тыс. га.

А ЛЮБОВИЧ отметил, что агрохозяйства региона полностью обеспечены семенами и минеральными удобрениями для посевной кампании. Обеспеченность техники топливом на сегодняшний день составляет 95%.

В Днепропетровской области под урожай 2011 г. посеяно озимой пшеницы на площади 468,6 тыс. га, озимого рапса - на 54 тыс. га.