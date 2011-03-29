«Таврия В» в мае планирует открыть в Киеве деликатес-маркет «Космос»

Компания «Таврия В» (г. Одесса), развивающая одноименную сеть супермаркетов, в мае текущего года планирует открыть первый в Киеве деликатес-маркет «Космос».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в компании.

Как отметили в компании, деликатес-маркет будет рассчитан на ценовой сегмент средний и средний плюс. Собеседник агентства не уточнил место расположения магазина и его торговую площадь.

Первый деликатес-маркет «Космос» компания открыла в ТЦ «Сады Победы» в Одессе в 2007 году.

В компании добавили, что в мае также планируется открытие супермаркета «Таврия В» в Одессе торговой площадью 400 кв. м.

По данным компании, 25 марта в Николаеве открылся третий в городе и 36-й в Украине супермаркет «Таврия В» на месте супермаркета «Гиппо» в торговом центре «КИТ». Торговая площадь магазина составила около 4 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Компания «Таврия В» (г. Одесса) основана в 1992 году. Занимается розничной и оптовой торговлей, строительством и девеломпентом торговых центров, развитием сети заведений общественного питания «Т-СПРИНТ КАФЕ».

По состоянию на 29 марта т.г., компания управляет 36 супермаркетами торговой сети «Таврия В» в Одессе, Николаеве, Харькове, Хмельницком, Ильичевске, Белгород-Днестровском, Измаиле. Компания имеет два логистических комплекса общей площадью более 6 тыс. кв. м.