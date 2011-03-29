Украина намерена разрешить продажу земли иностранцам - Акимова

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявляет, что в рамках земельной реформы в Украине с 2012 года планируется разрешить продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.АКИМОВА заявила сегодня, выступая на «Украинском саммите: Могут ли настоящие реформы быть воплощены в жизнь».

"С 1 января 2012 года рынок сельскохозяйственных земель должен быть открыт. Не только для граждан Украины, но и для иностранных граждан, которые захотят работать в этой важной сфере", - сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, в течение первого полугодия 2011 года планируется разработать и принять законодательную базу, необходимую для осуществления земельной реформы. "Развитие рынка земли предполагает подготовку законодательной базы, которая ограничивает возможность ее неэффективного использования. Все эти законы должны быть приняты в первой половине 2011 года, чтобы с 2012 года рынок земли заработал полностью", - подчеркнула она.

И.АКИМОВА также добавила, что в первую очередь речь идет о завершении создания земельного кадастра и ведения всех необходимых регистрационных документов.

Как сообщал УНИАН, закон о рынке земли Верховная Рада Украины планирует принять в первом квартале 2011 года. Законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения предусматривает предотвращение спекуляций с землей, урегулирование вопросов о том, кто имеет право покупать землю (в частности, иностранные граждане не имеют права приобретать сельхозземли), а также устанавливает минимальную стоимость сельскохозяйственных земель.

2 марта Верховная Рада отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.