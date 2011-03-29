Global Spirits купил ликеро-водочный завод в России

Алкогольный холдинг Global Spirits (ЛВЗ "Хортиця") закрыл сделку по покупке собственного производства в России – вологодского завода "Вагрон", который уже переименован в "Русский север".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что предприятие в августе т.г. начнет выпуск водки под этим названием. Согласно планам компании, в течение двух лет она должна занять около 10% российского водочного рынка.

Завод запустят в июне после прохождения процедуры перелицензирования. Общая сумма инвестиций в покупку и модернизацию предприятия (мощность увеличится до 6 млн. дал в год) составит 20-25 млн. долл.

Основной маркой приобретенного завода станет новый бренд – водка "Русский север" (помимо нее, на первом этапе намечен запуск еще двух локальных марок).

На маркетинговое продвижение новой марки GS планируется тратить 10-15 млн. долл. в год.

Справка УНИАН. В алкогольный холдинг Global Spirits входят: ЛВЗ "Хортиця", ОКЗ ТМ «Шустов», КВД ТМ «Oreanda», дистрибуционные компании ТД «Мегаполис» в Украине, ТД «Хортиця» в России.