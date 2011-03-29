Минагропрод инициирует создание Государственной аграрной страховой компании

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует создание Государственной аграрной страховой компании.

Проект соответствующего распоряжения Кабмина опубликован на сайте министерства.

Отмечается, что в сельском хозяйстве необходимо сформировать систему, которая позволит обеспечить необходимый уровень функционального взаимодействия трех главных участников рынка страхования сельскохозяйственной продукции – сельхозпроизводителей, страховщиков и государства и усилить контроль за функционированием системы агрострахования со стороны государства.

Министерство предлагает создать Государственную аграрную страховую компанию (ГАСК) в рамках реализации концепции развития системы страхования сельскохозяйственной продукции в Украине. Планируется, что данная концепция будет реализоваться поэтапно. На первом этапе предусмотрено создание законодательных условий и разработка соответствующих нормативно-правовых актов для функционирования системы страхования сельскохозяйственной продукции, а также обеспечение формирования необходимых инфраструктурных элементов системы; создания ГАСК как самостоятельного государственного предприятия, которое действует на принципах самофинансирования и прибыльности.

На втором этапе предусмотрено внедрение необходимых стандартных страховых продуктов и проведение их пилотного использования, а также формирование необходимых баз данных относительно страхования сельскохозяйственной продукции.

Срок внедрения – 1 год с момента принятия Закона Украины «Об особенностях осуществления страхования сельскохозяйственной продукции с государственной финансовой поддержкой».

Реализация предложенного проекта распоряжения нуждается в выделении средств из государственного бюджета для создания Государственной аграрной страховой компании в сумме, эквивалентной 1 млн. евро (минимальный размер уставного фонда страховщика), что предусмотрено статьей 30 раздела III Закона Украины «О страховании».