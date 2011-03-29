В Киеве нет ажиотажного спроса на гречиху и муку – КГГА

В Киевской городской госадминистрации заявляют, что ажиотажного спроса на гречиху и муку в столице нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление внутренней торговли и бытового обслуживания населения.

В частности, в сообщении отмечается, что 26 марта в Киеве было проведено 10 ярмарок во всех районах столицы, где были широко представлены фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия Киевской области. В ярмарках приняли участие товаропроизводители из Киевской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Житомирской и Волынской областей. Всего было задействовано 1764 автомашины: 464 с фруктами и овощами, 381 – с мясом, 101 – с рыбой, 73 – с молокопродуктами и 745 – с другими продовольственными товарами. Было реализовано 1 тыс. 568,5 тонны разной продукции.

Киевская горгосадминистрация организовала поставки в районы города гречишной крупы от ДАК «Хлеб Украины» для реализации на всех продовольственных ярмарках. Так, было продано 20,9 тонны крупы по цене 18,99 грн. за килограмм. Кроме того, на ярмарках осуществлялась реализация гречишной крупы, завезенной производителями из областей Украины. Такой крупы было реализовано 1,2 тонны. Также на ярмарках осуществлялась продажа муки производства ОАО «Киевмлын», всего было реализовано 11,8 тонны муки по цене 4,52–4,92 грн.

«Следует отметить, что в эти выходные на 10 столичных ярмарках было задействовано рекордное количество автомашин. Мы видим стабильный интерес киевлян и производителей к таким мероприятиям. В целом, на продовольственные ярмарки было завезено 30 тонн гречишной крупы, из которых реализовано лишь 22 тону, и 20 тонн муки, из которых продано 12 тонн. Это свидетельствует об отсутствии ажиотажного спроса на эти продукты», – прокомментировал ситуацию председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, 16 марта первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК заявил, что власть Киева рассчитывает снизить цену на гречиху за счет значительного увеличения объемов ее поставок в столицу.