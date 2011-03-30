Минэкономразвития предлагает продлить квоты на экспорт зерна до июля

Министерство экономического развития и торговли предлагает продлить действие квот на экспорт зерновых до 30 июня.

Соответствующий проект постановления размещен на сайте Минэкономразвития.

Вместе с этим, документ предлагает увеличить объемы экспортной квоты на кукурузу на 2 млн тонн.

В Минэкономразвития считают, что отмена ограничений на экспорт зерновых культур приведет к значительному их подорожанию на внутреннем рынке, что повлияет на стоимость практически всего спектра продовольственных товаров, сырья в производстве хлебобулочных изделий и кормов в производстве мяса, мясопродуктов и яиц.

Как сообщал УНИАН, 29 марта первый заместитель главы администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сообщила, что Украина намерена заменить меры нетарифного регулирования рынка зерна (квотирование экспорта) мерами тарифного регулирования.

«31 марта истекает действие квот на экспорт зерна, и Президент Виктор ЯНУКОВИЧ потребовал подготовить соответствующий акт, согласно которому, если требуется ограничения, то это будут не квоты, а таможенные меры», - сказала И.АКИМОВА.

Вместе с этим, на заседаниях 21 и 23 марта Кабинет министров рассматривал законопроект о введении экспортной пошлины на зерно вместо квотирования экспорта.

Документом, который был разработан Министерством финансов, предлагалось ввести экспортные пошлины на пшеницу, смесь пшеницы и ржи, полбу - 9%, ячмень - 14%, кукурузу - 12%.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 4 октября 2010 года установил до конца года квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя - 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн, гречихи - 1 тыс. тонн.

8 декабря 2010 г. режим квотирования был продлен до конца марта 2011 года, а размер квот увеличен на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн - до 1 млн. тонн, кукурузы - на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 января 2011 года министр агрополитики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы.

22 февраля он сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия планирует дать окончательный ответ по поводу ситуации с квотированием зерна в первой декаде марта после того, как будет завершен анализ остатков зерна в Украине.

Зернотрейдеры Евросоюза и США выражают обеспокоенность в связи с вмешательством государства в работу зернорынка, введением квот и непрозрачным их распределением.