Правительство установило квоты на экспорт гречихи и продуктов из нее

Кабинет министров Украины установил экспортные квоты на гречиху и продукты из нее.

Соответствующее постановление Кабмина (№300 от 23 февраля т.г.) опубликовано на сайте парламента.

Согласно документу, в список сельхозпродукции, экспорт которой подлежит квотированию, включены гречиха, гречневая мука, крупа, хлопья и готовые пищевые продукты из гречихи.

Напомним, в Украине наблюдается дефицит гречки. Ранее Кабмин установил нулевую ставку на импорт гречки. Кроме того, правительство заявило о намерении импортировать гречку из Китая, первая партия китайской гречки должна быть ввезена в Украину 4-5 апреля т.г.