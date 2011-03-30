Правительство установило квоты на экспорт гречихи и продуктов из нее
11:20, 30 марта 2011Агро
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Кабинет министров Украины установил экспортные квоты на гречиху и продукты из нее.
Соответствующее постановление Кабмина (№300 от 23 февраля т.г.) опубликовано на сайте парламента.
Согласно документу, в список сельхозпродукции, экспорт которой подлежит квотированию, включены гречиха, гречневая мука, крупа, хлопья и готовые пищевые продукты из гречихи.
Напомним, в Украине наблюдается дефицит гречки. Ранее Кабмин установил нулевую ставку на импорт гречки. Кроме того, правительство заявило о намерении импортировать гречку из Китая, первая партия китайской гречки должна быть ввезена в Украину 4-5 апреля т.г.
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