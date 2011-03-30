Кабмин продлил квоты на экспорт зерновых

Кабинет министров Украины продлил действие квот на экспорт зерновых до 1 июля текущего года и увеличил объем квот на экспорт кукурузы на 2 млн. тонн.

О принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров агентству УНИАН сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ.

«Мы приняли решение о продлении квот, но его необходимо доработать. В ходе обсуждения были некоторые замечания», - сказал В.КОПЫЛОВ.

При этом он подчеркнул, что квоты будут распределяться согласно закону, который рассматривается в Верховной Раде, через аукционы.

Также он подчеркнул, что правительство будет рекомендовать Верховной Раде быстрее принять этот законопроект.

«Мы будем рекомендовать Верховной Раде побыстрее разобраться с этим законом», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 4 октября 2010 года установил до конца года квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя - 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн, гречихи - 1 тыс. тонн.

8 декабря 2010 г. режим квотирования был продлен до конца марта 2011 года, а размер квот увеличен на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн - до 1 млн. тонн, кукурузы - на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 января 2011 года министр агрополитики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы.

22 февраля он сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия планирует дать окончательный ответ по поводу ситуации с квотированием зерна в первой декаде марта после того, как будет завершен анализ остатков зерна в Украине.

Зернотрейдеры Евросоюза и США выражают обеспокоенность в связи с вмешательством государства в работу зернорынка, введением квот и непрозрачным их распределением.