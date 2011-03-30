Полтавский облсовет утвердил программу развития животноводства

Сегодня депутаты Полтавского областного совета утвердили областную Программу развития животноводства на 2011-2015 годы стоимостью 7,6 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник Главного управления развития агропромышленного комплекса Полтавской облгосадминистрации Александр СЕНЬ отметил, что животноводство имеет особое значение для стабильного развития аграрного производства, поскольку обеспечивает поступление средств круглый год и наполнение бюджетов.

«К сожалению, строительство и реконструкция животноводческих ферм и комплексов проводится за счет собственных средств и не позволяет быстрыми темпами своевременно вводить объекты в эксплуатацию», – сказал он.

По информации А.СЕНЯ, в молочном скотоводстве внедряется 12 проектов по строительству комплексов с современными технологиями кормления, содержания, доения и реконструкции существующих помещений, в свиноводстве – 7 проектов. В молочном скотоводстве это позволит увеличить поголовье коров почти на 4 тыс. голов, выработать дополнительно 20 тыс. тонн молока, получить 60 млн. грн. от реализации продукции.

Также начальник Главного управления развития АПК отметил, что в отрасли свиноводства программой предусмотрено увеличение поголовья свиней, реализация 33,2 тыс. тонн мясных свиней в живом весе и получение 468 млн. грн.

В 2011 году планируется восстановить работу 31 фермы, в том числе для поголовье коров – 3 на 600 голов, свиней – 9 на 8730 голов. Это позволит дополнительно производить 4,5 тыс. тонн молока на сумму 13,5 млн. грн. и реализовать 0,84 тыс. тонн свинины в живом весе на сумму 10,9 млн. грн.

Также будут получены дополнительные средства от внедрения инвестиционных проектов: в 2011 году – 142,3 млн. грн., в 2013 году – 164,8 млн. грн., в 2015 году – 220,2 млн. грн.