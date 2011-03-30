Госземагентство намерено до июня разработать законопроект о консолидации земель

Государственное агентство земельных ресурсов намерено до 1 июня 2011 года разработать законопроект “О консолидации земель”.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«До внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения мы должны внедрить на законодательном уровне механизмы предотвращения возможных общественных рисков», - сказал заместитель главы Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ.

Как отметили в ведомстве, в состав рабочей группы по разработке документа, которую возглавляет первый заместитель главы Госземагентства Артем КАДОМСКИЙ, вошли специалисты ведомства, ученые в сфере земельных отношений Антон ТРЕТЯК, Андрей МАРТЫН, Павел КУЛИНИЧ, помощники народных депутатов Сергей БИЛЕНКО и Ирина ДАРВАЙ.