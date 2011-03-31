В Волынской области начали сев сахарной свеклы

Аграрии Волынской области начали сев сахарной свеклы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, посевы сахарной свеклы планируется увеличить по сравнению с прошлым годом примерно на 10 тыс. га.

Председатель Волынской облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК отметил, что пример прошлого года, когда в области свеклой было засеяно 16 тыс. га, дал позитивный результат. «Мы не будем останавливаться на достигнутом. Мы планируем посевы минимум на 25 тыс. га, что при оптимальной переработке свеклы даст 115 тыс. тонн сахара», – сказал он.

Также Б.КЛИМЧУК сообщил, что недавно Аграрный фонд Украины закупил в области 27 тыс. тонн сахара, чтобы регулировать цены на него.