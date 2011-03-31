В первый день апреля в Украине потеплеет до 18°

1 апреля в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Только ночью и утром в Черниговской и Сумской областях пройдет небольшой мокрый снег, а днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в южной части будет наблюдаться туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 13-18° тепла; в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В Киеве и области осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В области температура ночью прогреется до 1-6° тепла, днем 13-18°. В Киеве температура ночью 3-5° тепла, днем 15-17°.