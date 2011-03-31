Эксперты: любые попытки искусственно отрегулировать рынок зерна обречены на провал

Любые попытки повлиять на рынок зерна нерыночными методами приведут к негативным последствиям - как для производителей зерна, так и для конечных потребителей.

Такое мнение высказали УНИАН эксперты, комментируя продление Кабинетом министров Украины действия квот на экспорт зерновых до 1 июля текущего года.

По мнению директора Института экономических исследований и политических консультаций Игоря БУРАКОВСКОГО, любые искусственные ограничения, к которым относится и квотирование экспорта зерновых, никогда не приводили к позитивному результату для того или иного рынка. При этом, по его словам, если посмотреть на баланс потребления зерновых в Украине и их экспорт, то можно прогнозировать, что даже после снятия квот дефицита хлеба в стране не будет. «В конце концов всегда включается механизм ценового регулирования: как только цены начинают расти - начинается затоваривание рынка, и рост цен ограничивается», - отметил эксперт.

Он также считает, что для Украины серьезной проблемой является отсутствие четкой политики регулирования сельхозпроизводства. «В результате мы постоянно наблюдаем шараханье из одной крайности в другую — либо жесткий ручной режим и администрирование, либо полный отказ от проведения какой бы то ни было политики, что тоже плохо. Поэтому простое пожелание — нам может нравиться или не нравиться рыночный механизм, но чем чаще он будет использоваться, тем меньше будут негативные ожидания участников рынка, а значит, и рынок будет более стабильным», - добавил И.БУРАКОВСКИЙ.

Вице-президент УСПП, глава наблюдательного совета компании «МТ-Инвест» Мирослав ТАБАХАРНЮК считает, что решение Кабмина несправедливо не только по отношению к зернотрейдерам-экспортерам, но и по отношению к производителям зерна. «Квоты искусственно сдерживают цены на внутреннем рынке и не дают возможности аграриям получить справедливую цену за выращенное зерно. Трейдерам же квотирование не дает возможности быть полноценными операторами рынка и развивать свое направление бизнеса. Если мы говорим, что Украина - страна с рыночной экономикой, то из зернотрейдеров не следует делать врагов народа. С точки зрения свободного рынка, они честно выполняют свою миссию», - отметил эксперт.

Одним из мотивов Кабмина при принятии решения о продлении квот М.ТАБАХАРНЮК считает популизм. «Правительство перестраховывается, пытаясь не допустить массового вывоза зерна из Украины и последующего роста цен на хлеб. Но если Кабмин заменит квоты на экспортные пошлины, то таким образом будет снята коррупционная составляющая в распределении экспортных квот — все зернотрейдеры окажутся в одинаковых условиях. Ведь ни для кого не секрет, что распределение квот — это далеко не простой и не прозрачный процесс», - добавил он.

Вице-президент УСПП убежден, что власть должна признать свою неспособность реально влиять на регулирование цен. «Если мы говорим, что мы строим демократическую страну с рыночной экономикой, то мы должны принимать как должное свободу слова, свободу выбора и свободные цены. Последние же в стране с рыночной экономикой имеют тенденцию к колебаниям, и это плата за демократический выбор и свободный рынок. Своими попытками регулировать цены государство только провоцирует возникновение дефицита на тех или иных рынках. Это обычный популизм, и власти должны от этого отказаться, потому что еще несколько лет такого регулирования - и некоторых отраслей в Украине может просто не стать. Если кто-то вмешивается в законы рынка, то рано или поздно за это придется платить, и в первую очередь потребителям», - подчеркнул М.ТАБАХАРНЮК.

Комментируя противоречие позиций Кабмина и Администрации Президента по вопросу экспортных квот, он также предположил, что «правительству просто понравилось распределять квоты в ручном режиме. Тут речь идет в первую очередь о госчиновниках и, возможно, о тех зернотрейдах, которые, будучи частично в государственной собственности, пытаются монополизировать этот рынок. Можно говорить и о том, что внутри властной команды идет борьба за управление отдельными процессами».

Как сообщал УНИАН, 15 марта компания “ХлебИнвестбуд”, структурное подразделение Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, подтвердила, что доля частных инвесторов в компании составляет 51%, однако не уточнила, какие структуры вошли в состав ее акционеров. В текущем маркетинговом году компания реализовала около 2 млн. тонн продукции, в том числе на экспорт.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 4 октября 2010 года установил до конца года квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя - 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн, гречихи - 1 тыс. тонн.

8 декабря 2010 г. режим квотирования был продлен до конца марта 2011 года, а размер квот увеличен на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн.

Зернотрейдеры Евросоюза и США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с вмешательством государства в работу зернорынка, введением квот и непрозрачным их распределением.

29 марта 2011 года в рамках выступления на украинском саммите: "Могут ли настоящие реформы быть реализованными в жизни?" И.АКИМОВА заявила, что Украина намерена заменить меры нетарифного регулирования рынка зерна (квотирование экспорта) мерами тарифного регулирования.

"31 марта заканчивается действие квот на экспорт зерна, и Президент потребовал подготовить соответствующий акт, в соответствии с которым, если потребуется ограничение, то это будут не квоты, а таможенные меры", - сказала она.

Однако 30 марта Кабинет министров на своем заседании принял решение о продлении действия квот на экспорт зерновых до 1 июля текущего года и увеличил объем квот на экспорт кукурузы на 2 млн. тонн.