Цена на гречку из Китая составит около 17 грн. за кг в рознице. Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил директор департамента развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий РОЗГОН.

Он сообщил, что «китайская гречка уже в дороге. Ожидаем ее в первых числах апреля».

«Цена на эту гречку будет 14 грн. в порту на таможенной территории Украины. В рознице еще затраты – 2-3 грн. Я думаю, что цена не превысит 17 грн. за кг», - сказал А.РОЗГОН.

Он добавил, что гречка «едет» не в зерне, а в крупе, расфасованная и упакованная. «Там написано «Крупа гречневая. Made in Chine», - пояснил директор департамента.

Как сообщал УНИАН, Украина намерена ввезти из Китая 20 тыс. тонн гречневой крупы. Согласно предварительным подсчетам, отпускная цена на китайскую гречку в Украине составит 10-11 грн./кг.

Вместе с тем, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК предупреждает, что закупленная в Китае гречка будет отличаться от той, к которой привыкли украинцы. «Понятно, что эта гречка будет отличаться, но не потому, что она кормовая, а потому что это другие сорта гречки. К тому же мы подходим к этому вопросу взвешенно и увидим по первой партии, воспримет ли наш потребитель эту продукцию. Потом будем делать выводы», – сказал министр.

Он также отметил, что гречку Украина закупает в Китае не для того, чтобы покрыть ее дефицит, а для того, чтобы снизить цены на нее на украинском рынке.