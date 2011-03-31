Аграрии засеяли ранними яровыми 0,8 млн. га - 19% от прогноза

В Украине ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры на сегодня посеяны на площади 761 тыс. га, что составляет 19% от прогноза (4,048 млн. га) и на 225 тыс. га меньше, чем в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, яровая пшеница посеяна на площади 47 тыс. га, ячмень – 566 тыс. га, овес – 44 тыс. га, горох – 101 тыс. га.

Сев ведется в 18 регионах, наибольшие площади засеяны в хозяйствах АР Крым – 64,9 тыс. га (95% прогноза), Николаевской – 129,8 тыс. га (71%), Херсонской – 105,9 тыс. га (59%) и Одесской - 164,1 тыс. га (55%) областей.

В министерстве напомнили, что общий объем весенне-полевых работ составит 25,4 млн. га, в том числе площадь посева яровых культур - 16,2 млн. га, подкормки озимых зерновых культур – 8,1 млн. га, рапса – 1,1 млн. га.

Площадь озимых зерновых в неудовлетворительном состоянии (требующих подсеивания или пересева) прогнозируется на уровне 7-9%, что составляет около 500 тыс. га (в прошлом году пересеяно 730 тыс. га). Больше всего таких площадей в Херсонской, Запорожской, Одесской, Кировоградской и Харьковской областях.

По состоянию на 31 марта озимые зерновые культуры подкормлены на площади 6 млн. га (75%), что на 1,5 млн. га больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.