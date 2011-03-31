На защиту почв в этом году выделено 5 млн. грн.

В этом году государство впервые выделило 5 млн. грн. для финансирования программы по защите и сохранению почв. Об этом, ссылаясь на слова министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«В этом году государство впервые выделило 5 млн. грн. для финансирования программы по защите и сохранению почв. Это сравнительно небольшие средства, но они являются добрым знаком для украинских аграриев, ведь на протяжении 2006-2009 годов государство вообще не выделяло ни одной копейки на подпитку почв и возобновления их плодородия», - сообщил министр.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, достаточно много запущенных почв, которые необходимо воспроизводить уже в этом году. «В связи с тем, что мы планируем в ближайшее время завершить земельную реформу, а парламентарии должны принять Закон «О рынке земли», Минагропрод инициирует учет всех пожеланий аграриев при разработке и принятии

Закона «О плодородии почв», - сообщил он.

«Контроль по качеству почв и внесению необходимого количества питательных веществ, которых требует земля, поддержка ее плодородия будет совместной работой министерства, владельцев земельных паев и сельхозпроизводителей», - сказал министр.