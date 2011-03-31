Правительство выделило 3 млрд. грн. для поддержки молочной отрасли. Об этом, ссылаясь на слова министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Стабилизация объемов поголовья молочного стада – первый шаг для стабильного развития молочной отрасли. В этом году государство выделяет на развитие молочной отрасли около 3 млрд. грн. Это достаточные средства для поддержки этого направления аграрного сектора. Главное - правильно ими распорядиться, чтобы мотивировать инвесторов для развития молочной отрасли», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По словам министра, за время независимости Украины не было ни одного года, чтобы животноводство не теряло десятки тысяч голов молочного стада (в среднем – 100 тыс. в год). Поэтому Минагропрод разработал национальный проект «Современное животноводство» для возрождения этой отрасли.

«Первым шагом для стабильного развития молочной отрасли станет стабилизация объемов поголовья молочного стада. Для этого сегодня активно ведется строительство новых и реконструкция старых ферм во многих областях Украины», – отметил министр.