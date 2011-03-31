Квоты на экспорт 2 млн. тонн кукурузы будут распределены на открытых торгах - Присяжнюк

Квоты на экспорт 2 млн. тонн кукурузы будут распределены во втором квартале текущего года на открытых торгах, а деньги от их распределения пойдут на переоснащение предприятий зерновой отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе совещания с аграриями-практиками и учеными по проблемным вопросам зернового производства и сбыта, проходившем сегодня на базе Одесской аграрной биржи.

По его словам, таким образом в штабе отрасли учли замечания участников рынка, критиковавших в последнее время министерство за создание технических трудностей при подаче заявок на получение квот.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Кабинет министров Украины продлил действие квот на экспорт зерновых до 1 июля текущего года и увеличил объем квот на экспорт кукурузы на 2 млн. тонн.

Квоты были установлены 4 октября 2010 года до конца 2010 года, а затем продлены до конца марта т.г.