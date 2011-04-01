Яценюк считает, что в Украине следующей может быть аграрная революция

Народный депутат, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что если в Украине произойдет революция, то это это будет аграрная и земельная революция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Донецке, комментируя возможное снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

«Я сразу хочу предупредить – если в Украине произойдет революция, то это произойдет аграрная и земельная революция», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, намерения нынешней власти являются «приватизацией земли по примеру 90-х годов. Тогда выдавали приватизационные имущественные сертификаты и разворовали все шахты и заводы, сегодня хотят растянуть всю землю, которая уже распаевана, которая уже в принципе принадлежит людям».

«Речь идет о том, что действующая власть подготовила схему, по которой планируется скупить все земли сельскохозяйственного назначения через эмиссию Национального банка. То есть, они хотят создать семейный банк, напечатать деньги, за эти деньги скупить у населения землю и второе: чтобы вы не сомневались, эта земля не будет обрабатываться, потому что они не умеют обрабатывать. Цель этой скупки – большая спекуляция», - отметил он.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, «поэтому они хотят иностранным гражданам и иностранным компаниям дать право собственности на украинскую землю. Я думаю, что это оценивается в несколько триллионов долларов, когда за напечатанные украинские деньги скупят у украинцев всю землю, а потом ее успешно вместе с Украинским государством продадут иностранцам».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что у него и у партии «Фронт Змін» по данному вопросу есть четкая политическая позиция, которая состоит в том, чтобы не допустить раворовывания украинских земель.

«Поэтому наша политическая позиция состоит в том, что, во-первых, снятие моратория на землю возможно только в том случае, если право собственности на землю в Украине будет принадлежать только физическим лицам – гражданам Украины. Второе – целевое использование земли является обязательным. Только тот, кто обрабатывает землю, может владеть этой землей. Тот, кто на ней не сеет, не жнет, тот, кто не работает на сельских угодьях, должен лишаться права собственности», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

«Третье – ограничение права собственности на землю в одних руках. По моим оценкам, от 10 до 20 тыс. гектаров. Потому что это является экономически обоснованным, дает возможность фермеру вести эффективное хозяйство», - подчеркнул он.

Четвертым пунктом он назвал то, что «государство должно установить на своем рынке земельного агента, и только у государства можно купить землю, и только государство может продать землю».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что Украина сегодня, имея такие прекрасные сельскохозяйственные земли, «сильна тем, что может накормить себя и накормить мир».

По его мнению, «следующий кризис будет продовольственный, и именно на продовольственном кризисе Украина может сыграть важную роль». «У кого-то есть нефть, у кого-то газ, у кого-то есть высокие технологии, а в Украине есть возможность обеспечить продовольственную безопасность», - уверен А.ЯЦЕНЮК.