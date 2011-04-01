«Киевхлеб» выпустит облигации на сумму 150 млн. грн.

Акционеры ОАО «Киевхлеб» на очередном собрании 29 марта т.г. приняли решение об открытом размещении облигаций на сумму 150 млн. грн., что превышает 25% уставного капитала общества.

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

Согласно сообщению, будут выпущены облигаци именные, процентные, обычные (необеспеченные), номинальная стоимость – 1 тыс. грн., количество облигаций – 150 тыс. шт. бездокументарной формы.

Размещение облигаций будет поводиться на фондовой бирже.

Цель эмиссии облигаций - инвестиции в основное оборудование, энергосберегающие технологии, погашение существующих кредитов и кредитных линий, обеспечение ресурсной базы (закупки зерна).

Источниками погашения и выплаты дохода по облигациям будут собственные средства эмитента и средства, которые будут получены эмитентом в результате хозяйственной деятельности.

Справка УНИАН. ОАО "Киевхлеб" создано на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав предприятия входят 17 хлебопекарных предприятий (9 – в Киеве и 8 – в Киевской области), ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и "Киевхлебпостач".

Мощность "Киевхлеба" составляет более 1,7 тыс. тонн в сутки хлебобулочных и 12,6 тыс. тонн в год кондитерских изделий, а ассортимент насчитывает 470 наименований хлебобулочных и 460 кондитерских изделий.