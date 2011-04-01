Госкомитет рыбного хозяйства инициирует принятие закона

Государственный комитет рыбного хозяйства Украины инициирует принятие закона «О рыбном хозяйстве».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета рыбного хозяйства Иван ДРОБОТ на совещании в Кременчуге.

По его словам, комитет планирует зарегистрировать данный законопроект в Верховной Раде в середине апреля.

«Несмотря на то, что Украине уже 20 лет, такого закона у нас до сих пор нет. Этот закон будет предусматривать взаимоотношения власти и пользователей. В нем, в частности, выписаны нормы поведения пользователя, нормы поведения власти в лице рыбинспектора и другие нормы», – сказал И.ДРОБОТ.

По его словам, Госкомитет рыбного хозяйства передаст законопроект в комитеты парламента.