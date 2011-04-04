С начала апреля ограничивается вылов рыбы во время весеннего нереста

В Украине на протяжении первой декады апреля устанавливается запрет на вылов рыбы и других водных живых ресурсов в рыбохозяйственных водных объектах во время весеннего нереста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, в частности, в Харьковской и Закарпатской областях запрет установлен с 1 апреля, в Киевской области с 10 апреля, на Днепровском водохранилище с 1 апреля по 9 июня, на Каховском – с 10 по 18 июня.

В пресс-службе отметили, что апрель, май и первая декада июня будут объявлены периодом охраны нерестующейся рыбы и других водных живых ресурсов. В разных регионах будут установлены разные даты начала запрета, которые определяются с учетом гидрометеорогических условий, рекомендаций научных, природоохранных учреждений для сохранения в надлежащем состоянии среды обитания, охраны природного воссоздания рыбы и других водных живых ресурсов.

“В этом году мы усилим борьбу с браконьерами, - отметил председатель Госрыбагентства Виктор ДРОНИК, - будем подходить к нарушителям жестко, не давая никакой возможности избежать наказания. А уже первые попытки помешать работе рыбинспекторов есть. Вот такой пример, в Крыму с сотрудниками Западно-Черноморской рыбоохраны, когда наши сотрудники усилили охранные мероприятия – и сразу оказалось много недовольных, которые даже неадекватно начали вести себя, угрожая рыбинспекторам”.

Однако, как добавил В.ДРОНИК, совсем запретить желающим посидеть с удочкой возле воды мы не можем. “В это время разрешается любительская рыбная ловля с берега одной удочкой с одним крючком и спиннингом с одной блесной. Разрешено ловить рыбу с берега за пределами нерестилищ и в пределах населенных пунктов и не более трех килограммов”, - сказал глава Госагентства и отметил, что каждая область определяет свои места на водных объектах, где можно порыбачить.

Как добавили в пресс-службе Госрыбагентства, всем рыбакам следует ознакомиться с правилами рыбалки во время нереста рыбы, “чтобы не попадать в неудобные ситуации”. На это время запрещается, например, мыть автотранспорт, загрязнять рыбохозяйственные водоемы и их водоохранные полосы промышленными и хозяйственно-бытовыми стоками и мусором и пр.