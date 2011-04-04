В Хмельницкой области стабильная ситуация с мукой и ценами на хлеб - ОГА

Начальник Главного управления агропромышленного развития Хмельницкой областной госадминистрации Олег СТРЕЛЕЦКИЙ отмечает, что в области стабильная ситуация с мукой и ценами на хлеб.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

“Мы получили около 10 тыс. тонн пшеницы и ржи из Аграрного фонда, а также муки из Государственного резерва. Теперь ситуация с мукой у нас стабильная”, - сообщил он.

Кроме этого, О.СТРЕЛЕЦКИЙ отметил, что в регионе создана Ассоциация хлебопеков.

“Пекари объединились в ассоциацию с целью выпекать качественный хлеб, поставлять потребителю и удерживать продукт в умеренных ценах. У нас есть надежды, что жатва пройдет и мы соберем хороший урожай, чтобы выпекать хлеб и поставлять жителям Хмельниччины”, - сказал чиновник.

Справка УНИАН. В Хмельницком цена на социальный хлеб составляет 2,50 грн. за буханку.