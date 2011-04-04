Земля должна остаться под госконтролем независимо от того, кто ею будет владеть - Порошенко

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО уверен, что земля должна остаться под госконтролем, независимо от того, кто ею будет владеть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал в эфире винницкого телеканала.

По его словам, земля сейчас находится в частных руках, и каждый владелец получил свой сертификат. «Я думаю, и меня, как специалиста, как экономиста, как гражданина не интересует сегодня фамилия владельца этого земельного пая, земельного сертификата. Ни холодно государству, ни жарко от того, что кто-то уже 10 лет, кто 5 лет является собственником земли. Государство интересуют четыре вещи - как эта земля обрабатывается, какова производительность труда, не уничтожается ли плодородие земли, каким способом и какие на сегодня применяют защитные меры те, кто работает на этой земле», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он убежден, что государство должно выполнять регулятивные функции в отношении земли. «Регулятивные функции государства по обеспечению государственного интереса, по производству, по качеству и по защите - они, безусловно, должны остаться за государством - это ключевая позиция, независимо от того, кто будет владеть землей - фермер, крупно-товарное хозяйство или иностранный инвестор. Эта земля останется в Украине, она будет работать на Украину, она будет находиться в сфере регулирования украинского государства, украинского законодательства», - сказал П.ПОРОШЕНКО.